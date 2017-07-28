В Шеки проведен рейд, задержано более 70 водителей - ФОТО

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Шеки. 28 июля. REPORT.AZ/ Главное управление дорожной полиции и Государственная автотранспортная служба министерства транспорта, связи и высоких технологий провели в Шеки рейд в отношении водителей, нарушающих правила в северо-западном регионе.

Как передает северо-западное бюро Report, в ходе рейдов в Шеки и Балакяне были задержаны более 70 автотранспортных средств. Были приняты меры в соответствии с законом в связи с безопасностью дорожного движения, против водителей, нарушивших правила пассажиро- и грузоперевозок, водителей автобусов, не имеющих отличительных знаков, особых отличительных знаков, маршрутных карт и не выполняющих необходимые работы с документами на автовокзалах. Рейды продлятся до 31 июля.

Рейд преследует целью обеспечение населения прозрачными и высококачественными услугами.