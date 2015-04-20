В Шеки произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В селе Инча Шекинского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие в результате того, что автомобиль марки ВАЗ вылетел на тротуар. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, хозяин автомобиля Зулиев Орхан Юнис оглы, 1989 года рождения, от полученных ранений скончался на месте. Его тело было извлечено спасателями и передано соответствующим структурам. Пассажир автомобиля с травмами различной степени был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Операция завершилась в 04:01.