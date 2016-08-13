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    ​В Шеки пресекли попытку продажи конины

    Конфискованное мясо было сожжено

    Шеки. 13 августа. REPORT.AZ/ В Шеки пресечена попытка продажи конины.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, при осмотре приусадебного участка местного жителя Чингиза Мамедова обнаружили мясо 8 голов животных.

    В результате расследования выяснилось, что Ч.Мамедов "промышляет" этим уже довольно долгое время. Покупая коней на шекинском и бардинском рынках, он резал их на своем приусадебном участке и продавал под видом говядины.

    С участием сотрудников Ветеринарного управления города Шеки по факту был составлен акт.

    Конфискованное мясо сожжено.

    По данному факту ведется расследование. 

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