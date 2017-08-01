В Шеки на принадлежащей Фонду лесного хозяйства территории произошел сильный пожар - ФОТО - ВИДЕО

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Шеки. 1 августа. REPORT.AZ/ В Шеки на лесной территории произошел сильный пожар.

Как сообщает северо-западное бюро Report, пожар произошел в дневное время во втором участке лесничества Гейнюк Шекинского учреждения защиты и восстановления лесов и примыкающей к нему муниципальной территории села Баггал.

Длившийся приблизительно 6 часов пожар удалось потушить. В результате на территории в целом сгорело 18 га кустарников, травы и мелких деревьев. Распространение пожара было предотвращено.

На месте происшествия были задействованы техника и личный состав Шекинского, Гахского и Загатальского районных государственных противопожарных частей. В то же время в тушении пожара участвовали десятки сотрудников Шекинского и Гахского учреждений защиты и восстановления лесов министерства экологии и природных ресурсов. Тушению огня также способствовали жители сел Баггал, Ашагы Гейнюк, Баш Гейнюк, Баш Шабалыд, Биляджик и др. сел.

По словам жителей сел, из-за большого количества ежевики и сумаха на территории проживающие в окрестных селах приходят сюда за плодами. Предполагается, что пожар произошел из-за невнимательности людей.

Факт расследуется.