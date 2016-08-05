В Шеки грузовой автомобиль сбил пешехода

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

Как сообщает Report, авария зарегистрирована сегодня утром примерно в 08:00 на территории села Ашагы Гёйнюк.

Согласно информации, грузовой автомобиль марки Mercedes с государственным номерным знаком 24-AC-329 сбил мужчину средних лет, личность которого пока не установлена.

Раненый доставлен в Шекинскую районную центральную больницу. Его состояние оценивается как средне-тяжелое.

По факту ведется расследование.