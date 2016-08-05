 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Шеки грузовой автомобиль сбил пешехода

    Раненый доставлен в Шекинскую районную центральную больницу

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

    Как сообщает Report, авария зарегистрирована сегодня утром примерно в 08:00 на территории села Ашагы Гёйнюк.

    Согласно информации, грузовой автомобиль марки Mercedes с государственным номерным знаком 24-AC-329 сбил мужчину средних лет, личность которого пока не установлена. 

    Раненый доставлен в Шекинскую районную центральную больницу. Его состояние оценивается как средне-тяжелое. 

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi