Гурбан Йетирмишли: Сегодня в Шамахы-Исмаиллинском регионе зафиксировано несколько подземных толчков

"Афтершоки в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах все еще продолжаются. Полный спад напряжения в очаге землетрясения пока еще невозможен. В настоящее время там фиксируются землетрясения силой 0,5, 0,7, 1,2 баллов. И сегодня вблизи станции Пиргулу были зарегистрированы несколько подземных толчков".

Об этом Report заявил директор Республиканского центра Сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Йетирмишли.

Он отметил, что в этой зоне с 5 февраля по сегодняшний день зарегистрировано более 1000 афтершоков: "Но никакой опасности для зоны не ожидается. В настоящее время на территории Азербайджана наблюдаются слабые толчки. Многие из них не ощутимы. Однако 14 апреля в ночные часы в Лянкяране произошло землетрясение силой 3 балла. Подобные толчки не приводят к каким-либо разрушениям. Однако есть те, кто выдает даже трещины в хлеву как результат землетрясения. Это уже стало неким трендом. Ведь землетрясение силой 3 балла не может образовать никаких трещин. Несмотря на это житель села в Лерике заявляет о разрушении своего дома".

По словам Г.Йетирмишли, в Азербайджане в течение дня происходит 5-7 толчков: "На территории страны в течение года происходит около 4000 землетрясений. Среди них есть ощутимые, неощутимые и разрушительные".