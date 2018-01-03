В Шамахе украдены надгробные плиты

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Шамахы. 3 января. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе украдены надгробные плиты.

Как сообщает местный корреспондент Report, инцидент зарегистрирован на городском кладбище "Йедди Гюнбез".

Подобные случаи кражи повторялись несколько раз. Неизвестные украли в основном надгробия из черного мрамора.

В последний раз были украдены надгробные плиты с могилы Агабекира Гаджиева и его невестки Севды Гюльмамед гызы Гаджиевой.

По факту в Шамахинском районном отделении полиции проводится расследование.