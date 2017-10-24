В Шамахе скончался 5-летний ребенок, на которого вылился кипяток

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе в результате несчастного случая погиб 5-летний ребенок.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент был зарегистрирован сегодня утром в селе Гаравелли Шамахинского района.

Так, на жительницу села Гаравелли Шафу Замин гызы Ширинову 2012 г.р. по неосторожности вылился кипяток.

Малолетний ребенок членами семьи незамедлительно был доставлен в Шамахинскую центральную районную больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.

Согласно информации, играя дома Ш. Ширинова коснулась кастрюли с кипящей водой на плите. В результате кипяток вылился на ребенка.

Как сообщила местному бюро Report врач Шамахинской центральной районной больницы Солмаз Тагиева, пациент при поступлении находился в агональном состоянии: "Ребенок с диагнозом термические ожоги различных частей тела 3-4 степени был помещен в хирургическое отделение. Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось".

По факту ведется расследование.