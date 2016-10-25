Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Шабрани 32-летний мужчина напал на брата с топором.

Как сообщает Report, причиной инцидента стал спор.

32-летний Вусал Аскеров в своем доме поспорил с братом Зяка Аскеровым. Спор между мужчинами перерос в драку и В.Аскеров ударил брата топором по голове. Получивший тяжелую травму З.Аскеров был доставлен в Шабранскую центральную районную больницу. По словам врачей, его состояние остается тяжелым.

По факту возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Шабранского района, В.Аскеров был задержан.

Расследование продолжается.