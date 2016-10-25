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    В Шабрани 32-летний мужчина напал на брата с топором

    По данному факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Шабрани 32-летний мужчина напал на брата с топором.

    Как сообщает Report, причиной инцидента стал спор.

    32-летний Вусал Аскеров в своем доме поспорил с братом Зяка Аскеровым. Спор между мужчинами перерос в драку и В.Аскеров ударил брата топором по голове. Получивший тяжелую травму З.Аскеров был доставлен в Шабранскую центральную районную больницу. По словам врачей, его состояние остается тяжелым.

    По факту возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Шабранского района, В.Аскеров был задержан.

    Расследование продолжается. 

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