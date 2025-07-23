В Шабране автомобиль врезался в ворота частного дома

В Шабране автомобиль врезался в стену.

В Шабране автомобиль врезался в стену.

Как сообщает Report, Сулейманов Рамазан Кямран оглу (2001 г.р.) на автомобиле марки Daewoo Gentra с государственным регистрационным номером 01 CH 178 врезался в ворота частного жилого дома на проспекте Гейдара Алиева в городе Шабране.

В результате ДТП водитель погиб, а его пассажиры Ахмедов Кямал Оруджали оглу (2005 г.р.) и Керимов Умид Дадаш оглу (2001 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.