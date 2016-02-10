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    ​В Петербурге директор магазина – азербайджанец – открыл стрельбу по покупателям

    Позже выяснилось, что в магазине завязался конфликт между покупателями

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге директор магазина открыл стрельбу по покупателям.

    Как передает Report, позже выяснилось, что в продовольственном магазине, расположенном в Красногвардейском районе мегаполиса, завязался конфликт между покупателями.

    Прибывший по адресу: проспект Энтузиастов, дом №47 корпус 1, патруль полиции установил, что стрелял в покупателей хозяин магазина, он же и вызвал стражей правопорядка.

    44-летний уроженца Азербайджана рассказал, что в ходе конфликтной ситуации с клиентами магазина, он был вынужден произвести несколько выстрелов из травматического пистолета "ОСА".

    Служащие полиции после осмотра места происшествия изъяли резиновые пули, вязаную шапку, бутылку шампанского и осколки стекла со следами крови.

    В помещении торговой точки установлены три камеры наблюдения, на данный момент изучаются записи с них. Полиция инициировала проверку по данному эпизоду, причина конфликта уточняется. Заявления от потерпевших в полицейские участки города не поступали.

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