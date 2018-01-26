В Санкт-Петербурге арестованы избившие до смерти гражданина Азербайджана

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Приморский районный суд Санкт-Петербурга до 4 марта арестовал мигрантов из Узбекистана Хуршеда Хайдарова, Шерзова Кадирова и Вохида Камолова, обвиняемых в нападении на 29-летнего гражданина Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел 4 января. По версии следствия, трое подозреваемых избили свою жертву, запихали в машину и вывезли во Всеволожский район, где снова избили и выбросили на обочину. Проезжавший мимо дачник увидел пострадавшего и вызвал "скорую помощь", однако позднее он скончался в больнице.

Один из задержанных, В.Камолов, не хотел оказаться в суде и накануне пытался совершить суицид в камере в полиции. Однако попытку самоубийства предотвратили, он был госпитализирован. Судья лично приехал в больницу, чтобы объявить пациенту о взятии под стражу.