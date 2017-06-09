В Самухе задержан сбежавший с места ДТП водитель

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Генпрокуратура распространила информацию о дорожно-транспортном происшествии с летальным исходом.

Как сообщает Report, в информации говорится, что в результате неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции и прокуратуры Самухского района был установлен и привлечен к следствию совершивший ДТП с летальным исходом и сбежавший места происшествия водитель.

В 23 часа 7 июня, грубо нарушив правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, водитель неизвестного автомобиля на территории города Самух сбил пешехода – Джумшуда Зейналова 1970 г.р. и скрылся с места происшествия. От полученных травм Д.Зейналов скончался. По факту в следственной группе районного отделения полиции возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК.

В результате проведенных неотложных оперативно-следственных мероприятий, подозреваемый в совершении ДТП водитель автомобиля "ГАЗ-31" (с государственным регистрационным номером 20-CZ-593) Мирзоев Сахиб Гамза оглу был задержан и привлечен к следствию.

Следственные действия по делу продолжаются.