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В Самухе вышедших из дома больных коронавирусом привлекли к ответственности

В Самухе вышедших из дома больных коронавирусом привлекли к ответственности Полиция доставила больных на места жительства с соблюдением надлежащих медицинских процедур
Происшествия
25 ноября 2020 г. 11:19
В Самухе вышедших из дома больных коронавирусом привлекли к ответственности

В Самухе больные коронавирусом, покинувшие свои дома, привлечены к ответственности.

Как сообщили западному центру Report в Гянджинской городской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Самухского районного отдела полиции, было установлено, что заразившиеся коронавирусом житель района Фахреддин Гулиев и жительница села Саркар Севиндж Искендерова, получающие лечение в домашних условиях, грубо нарушили правила карантина и покинули места жительства.

Сотрудники полиции незамедлительно установили место их нахождения на территории района, доставили на места жительства с соблюдением надлежащих медицинских процедур.

В следственной группе РОП в отношении названных лиц возбуждено уголовное дело по статье 139-1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) УК АР, по факту продолжается разбирательство.

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Версия на азербайджанском языке Samuxda yaşayış yerini tərk edən koronavirus xəstələri məsuliyyətə cəlb edilib

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