В Самухе вышедших из дома больных коронавирусом привлекли к ответственности

В Самухе больные коронавирусом, покинувшие свои дома, привлечены к ответственности.
Как сообщили западному центру Report в Гянджинской городской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Самухского районного отдела полиции, было установлено, что заразившиеся коронавирусом житель района Фахреддин Гулиев и жительница села Саркар Севиндж Искендерова, получающие лечение в домашних условиях, грубо нарушили правила карантина и покинули места жительства.
Сотрудники полиции незамедлительно установили место их нахождения на территории района, доставили на места жительства с соблюдением надлежащих медицинских процедур.
В следственной группе РОП в отношении названных лиц возбуждено уголовное дело по статье 139-1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) УК АР, по факту продолжается разбирательство.