В Самухе водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП

Самух. 8 июня. REPORT.AZ/ В Самухском районе произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.

Как сообщает Report, инцидент произошел 7 июня в городе Самух. Автомобиль под управлением водителя, личность которого пока не установлена, сбил жителя города Бахтияра Зейналова.

Водитель сбежал после совершения аварии, пешеход Б. Зейналов скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту Самухским районным отделением полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия.