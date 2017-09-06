В Азербайджане в ДТП погибло должностное лицо - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

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Самух. 6 сентября. REPORT.AZ/ В результате ДТП в Самухском районе погибло должностное лицо.

Как сообщает западное бюро Report, потеряв управление за рулем автомобиля марки Hyundai с государственным регистрационным номером 51-BE-382, водитель врезался в дерево на обочине дороги.

В результате аварии двое находившихся в автомобиле лиц погибли. Отмечается, что один из погибших - директор Гянджинского аграрного научного и информационно-консультационного центра Ильгар Зейнал оглу Зейналов 1958 г.р. Другой погибший его сосед Махир Мамедзаде.

***16:54

Самух. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Самухском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, в результате ДТП погибли 2 человека.

По факту ведется расследование.