В Сальяне в реке Кура обнаружено тело пожилого мужчины
Происшествия
- 28 августа, 2025
- 18:28
В части реки Кура, протекающей через Сальянский район, обнаружено тело пожилого мужчины.
Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано вблизи моста, соединяющего город Сальян с населенным пунктом Бабазанлы.
По предварительной информации, в данной местности обнаружено тело пожилого мужчины. Тело изъято и передано по назначению.
В настоящее время принимаются меры по установлению личности погибшего.
По факту ведется расследование.
