В Сальяне в реке Кура обнаружено тело пожилого мужчины

В части реки Кура, протекающей через Сальянский район, обнаружено тело пожилого мужчины.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано вблизи моста, соединяющего город Сальян с населенным пунктом Бабазанлы.

По предварительной информации, в данной местности обнаружено тело пожилого мужчины. Тело изъято и передано по назначению.

В настоящее время принимаются меры по установлению личности погибшего.

По факту ведется расследование.