В Сальяне при падении автомобиля в канал один человек погиб, пятеро пострадали

В селе Даикенд Сальянского района легковой автомобиль упал в канал у обочины дороги.

Как сообщает аранское бюро Report, в результате инцидента жительница села Арбатан данного района Халида Сабир гызы Ягубова скончалась на месте происшествия до прибытия врачей.

Другие жители села Арабатан Рустамов Гасан Рафет оглу (1991 г.р.), Магеррамов Талех Акбер оглу (1976 г.р.), жители города Сальян Ягубова Лала Фикрет гызы (2006 г.р.), Ахмедов Мирюсиф Мирали оглу (2023 г.р.), Ягубова Басира Сабир гызы получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они были доставлены в Сальянскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.