    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    В Сальяне при падении автомобиля в канал один человек погиб, пятеро пострадали

    Происшествия
    • 31 августа, 2025
    • 11:50
    В Сальяне при падении автомобиля в канал один человек погиб, пятеро пострадали

    В селе Даикенд Сальянского района легковой автомобиль упал в канал у обочины дороги.

    Как сообщает аранское бюро Report, в результате инцидента жительница села Арбатан данного района Халида Сабир гызы Ягубова скончалась на месте происшествия до прибытия врачей.

    Другие жители села Арабатан Рустамов Гасан Рафет оглу (1991 г.р.), Магеррамов Талех Акбер оглу (1976 г.р.), жители города Сальян Ягубова Лала Фикрет гызы (2006 г.р.), Ахмедов Мирюсиф Мирали оглу (2023 г.р.), Ягубова Басира Сабир гызы получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они были доставлены в Сальянскую районную центральную больницу. 

    По факту ведется расследование.

    ДТП   ДТП Сальянский район   пострадавшие  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Salyanda avtomobilin kanala aşması nəticəsində 1 nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıb

    Последние новости

    12:17

    Армения заявила о поддержке позиции Китая в отношении Тайваня

    В регионе
    11:58

    Президент Ильхам Алиев: Расширение азербайджано-малайзийских отношений вызывает удовлетворение

    Внешняя политика
    11:50

    В Сальяне при падении автомобиля в канал один человек погиб, пятеро пострадали

    Происшествия
    11:44

    СМИ: Самолеты Израиля совершили восемь налетов на объекты "Хезболлах"

    Другие страны
    11:42

    МИД Азербайджана поздравил Кыргызскую Республику с Днем независимости

    Внешняя политика
    11:37

    Международный день лиц африканского происхождения: Проблемы, наследие и борьба за права

    Другие страны
    11:29

    Раскрыты личности погибшего и пострадавших в ДТП в Шамкире - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    11:19

    СМИ: Россия атаковала заводы и военные объекты Украины в Одессе и Павлограде

    Другие страны
    11:15

    Ильхам Алиев поздравил короля Малайзии

    Внешняя политика
    Лента новостей