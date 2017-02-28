В Сальяне украли терминал Milliön

Сальян. 28 февраля. REPORT.AZ/ В Сальянском районе произошла кража.

Как сообщает региональное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Шорсулу.

Неизвестное лицо или лица проникли в продуктовый магазин, принадлежащий жителю села Аману Мирзага оглу Фейзуллаеву. По словам владельца магазина, они вынесли из магазина платежный терминал Milliön.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сальянского РУП, в качестве подозреваемых задержаны два человека.

По факту ведется расследование Сальянским РУП.