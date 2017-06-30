В Сальяне трое малолетних детей пострадали при падении на них водяного бака

© Foto: Report.az

Сальян. 30 июня. REPORT.AZ/ В сальянском селе Пейк произошел несчастный случай, в результате которого пострадали три человека.

Как передает аранское бюро Report , когда приехавшие из села Салох Шамахи в гости к родственникам в Сальян 4-летний Расим Юнус оглу Мамедли, его 2-летняя сестра Шахане Мамедли и родственница 5-летняя Фатима Мехди гызы Османова играли во дворе с пустым баком для воды, бак упал на них.

В результате все трое детей получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Сальянскую районную центральную больницу. В больнице им оказали первую медпомощь. Из-за тяжести состояния сестры и брата планируется переправить их в Баку. Третий ребенок направлен на амбулаторное лечение.

Факт расследуется.