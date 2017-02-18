В Сальяне трехлетняя девочка обожглась, упав в кастрюлю с молоком

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Сальяне обожглась трехлетняя девочка. Как сообщает аранское бюро “Report”, случай зарегистрирован в городе Сальян по адресу улица Аловсата Гулиева, дом 2, кв -1.

Фатима Насирова Нахид гызы (2014 г.р), проживающая по этому адресу упала в кастрюлю с горячим молоком. Ребенок, получивший ожоги в области лица, была доставлена в Сальянскую районную центральную больницу.

После оказания девочке первой медицинской помощи, она отправлена на амбулаторное лечение.