В Сальяне произошла авария, 4 человека пострадали - ОБНОВЛЕНО

© Report

Сальян. 10 ноября. REPORT.AZ/ Во время автомобильной аварии в Сальянском районе пострадали 4 человека.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован на участке магистрали Алят-Астара, пролегающем по территории города, напротив торгового объекта "Ай Ишыгы".

Так, Ширмамед Гусейнгулу оглу Гусейнов в автомобиле марки "ГАЗ -21", принадлежащем жителю села Арбатан 47-летнему Талеху Аскерхан оглу Багирову, столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ -2109", управляемым жителем города Сальян, 24-летним Али Исмаил оглу Танрывердиевым. В результате оба водителя и находившиеся в автомобиле жители города Сальян - 20 летний Илькин Алишах оглу Аскеров, 26-летний Вусал Вугар оглу Мехдиев получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу. После оказания первой медицинской помощи они были отправлены на амбулаторное лечение.

По факту ведется расследование.

***14:46

Сальян. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Сальяне произошла дорожная авария, в результате которой пострадали 3 человека.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован сегодня в дневные часы на участке магистрали Алят-Астара, пролегающем по территории города, напротив торгового объекта "Ай Ишыгы".

По предварительным данным, в результате столкновения двух автомобилей пострадали 3 человека. Пострадавшие были помещены в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.