В Сальяне подрались две соседки, одну из них доставили в больницу

Сальян. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Сальянском районе зарегистрирован факт избиения.

Как сообщает аранское бюро Report, проживающая по адресу г. Сальян, ул. А.Зейналова, кв. 89 Гасымова Фахранда Мухаммед гызы (1986) с телесными травмами различной степени тяжести была доставлена в Сальянскую районную центральную больницу.

После оказания ей первичной медицинской помощи она была отпущена на амбулаторное лечение. Сообщается, что А.Гасымова была избита соседкой.

По факту ведется расследование.