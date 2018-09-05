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    В Сальяне подрались две соседки, одну из них доставили в больницу

    Сальян. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Сальянском районе зарегистрирован факт избиения.

    Как сообщает аранское бюро Report, проживающая по адресу г. Сальян, ул. А.Зейналова, кв. 89 Гасымова Фахранда Мухаммед гызы (1986) с телесными травмами различной степени тяжести была доставлена в Сальянскую районную центральную больницу.

    После оказания ей первичной медицинской помощи она была отпущена на амбулаторное лечение. Сообщается, что А.Гасымова была избита соседкой.

    По факту ведется расследование.

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