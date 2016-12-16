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    В Сальяне перевернулся автомобиль, пострадали мать и дочь

    По факту ведется расследование

    Сальян. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло ДТП.

    Как сообщает региональное бюро Report, авария произошла сегодня вечером на отрезке дороги Алят-Астара, пролегающем через территорию села Чуханлы.

    Потеряв управление за рулем автомобиля "Hyundai", направлявшаяся в сторону Баку 38-летняя жительница столицы Нурийя Новруз гызы Руфуллаева перевернула автомобиль. В результате ДТП Н.Руфуллаева и ее 8-летняя дочь Тегеран Авез гызы Новрузова получили ранения различной степени тяжести. Мать и дочь доставлены в Сальянскую районную центральную больницу. После оказания им первой медицинской помощи, пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

    По факту ведется расследование. 

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