В Сальяне перевернулся автомобиль, пострадали мать и дочь

Сальян. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло ДТП.

Как сообщает региональное бюро Report, авария произошла сегодня вечером на отрезке дороги Алят-Астара, пролегающем через территорию села Чуханлы.

Потеряв управление за рулем автомобиля "Hyundai", направлявшаяся в сторону Баку 38-летняя жительница столицы Нурийя Новруз гызы Руфуллаева перевернула автомобиль. В результате ДТП Н.Руфуллаева и ее 8-летняя дочь Тегеран Авез гызы Новрузова получили ранения различной степени тяжести. Мать и дочь доставлены в Сальянскую районную центральную больницу. После оказания им первой медицинской помощи, пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

По факту ведется расследование.