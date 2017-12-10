В Сальяне легковой автомобиль врезался в КаМаз, есть пострадавшие

Сальян. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел на части трассы трассы Алят-Астара, проходящей через территорию деревни Чуханлы.

По предварительным данным, автомобиль марки Mercedes врезался во впереди движущийся грузовой автомобиль КаМазВ результате находящиеся в легковом автомобиле жители города Баку 29-летний Фуад Мирза олгу Гусейнов и его супруга 22-летняя Пярваня Эльхан гызы Гусейнова получил повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в центральную больницу Сальянского района.

По факту ведется следствие.