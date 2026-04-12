В Сабунчу арестован подозреваемый в краже из дома 320 тыс. манатов
Происшествия
- 12 апреля, 2026
- 12:54
В Сабунчинском районе Баку в одном из домов совершена кража 320 тыс. манатов из сейфа.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, сотрудники 42-го Полицейского отделения Сабунчинского районного управления полиции в ходе оперативных мероприятий установили и задержали подозреваемого в совершении данного деяния.
Им оказался родственник потерпевшего, 32-летний житель столицы Рахман Ашрафов.
По данному факту Следственным отделом Сабунчинского РУП возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Р. Ашрафова избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование по факту продолжается.
