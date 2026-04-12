    В Сабунчу арестован подозреваемый в краже из дома 320 тыс. манатов

    • 12 апреля, 2026
    В Сабунчу арестован подозреваемый в краже из дома 320 тыс. манатов

    В Сабунчинском районе Баку в одном из домов совершена кража 320 тыс. манатов из сейфа.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, сотрудники 42-го Полицейского отделения Сабунчинского районного управления полиции в ходе оперативных мероприятий установили и задержали подозреваемого в совершении данного деяния.

    Им оказался родственник потерпевшего, 32-летний житель столицы Рахман Ашрафов.

    По данному факту Следственным отделом Сабунчинского РУП возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Р. Ашрафова избрана мера пресечения в виде ареста.

    Расследование по факту продолжается.

    Сабунчинский район Баку крупная кража
    Sabunçuda qohumunun evindən 320 min manat oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs həbs edilib

