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В Сабунчинском районе задержаны наркоторговцы

В Сабунчинском районе задержаны наркоторговцы В Сабунчинском районе Баку проведены полицейские рейды против лиц, занимающихся сбытом наркотиков и незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов. В результате из незаконного оборота изъято 8 кг наркотиков и 1 автомат "Калашникова".
Происшествия
13 февраля 2023 г. 09:44
В Сабунчинском районе задержаны наркоторговцы

В Сабунчинском районе Баку в ходе полицейских рейдов, задержаны лица занимающиеся сбытом наркотиков и незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов. В результате из незаконного оборота изъято 8 кг наркотиков и 1 автомат "Калашникова".

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сотрудники Сабунчинского районного управления полиции задержали наркокурьера Гамида Гамидзаде. При нем было обнаружено около 2 кг героина. Установлено, что Гамидзаде согласился на предложение быть наркокурьером, сделанное ему гражданином Ирана, с которым он познакомился в социальных сетях.

Сотрудники 14-го отдела Сабунчинского РУП также задержали Алиюллу Хадиева, занимавшегося незаконным оборотом наркотиков. При обыске в его доме было обнаружено более 4 кг марихуаны.

Другой наркоторговец Джаваншир Мовланзаде был арестован в ходе операции, проведенной сотрудниками 42-го отдела Сабунчинского РУП. При обыске в доме мужчины было обнаружено около 2 кг героина и марихуаны, а также 1 автомат "Калашникова".

Следственный отдел Сабунчинского районного управления полиции продолжает расследовать эти факты.

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Версия на азербайджанском языке Sabunçuda narkotiklərin satışı ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb - FOTO

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