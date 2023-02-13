В Сабунчинском районе задержаны наркоторговцы

В Сабунчинском районе Баку проведены полицейские рейды против лиц, занимающихся сбытом наркотиков и незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов. В результате из незаконного оборота изъято 8 кг наркотиков и 1 автомат "Калашникова".

В Сабунчинском районе Баку в ходе полицейских рейдов, задержаны лица занимающиеся сбытом наркотиков и незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов. В результате из незаконного оборота изъято 8 кг наркотиков и 1 автомат "Калашникова".

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сотрудники Сабунчинского районного управления полиции задержали наркокурьера Гамида Гамидзаде. При нем было обнаружено около 2 кг героина. Установлено, что Гамидзаде согласился на предложение быть наркокурьером, сделанное ему гражданином Ирана, с которым он познакомился в социальных сетях.



Сотрудники 14-го отдела Сабунчинского РУП также задержали Алиюллу Хадиева, занимавшегося незаконным оборотом наркотиков. При обыске в его доме было обнаружено более 4 кг марихуаны.



Другой наркоторговец Джаваншир Мовланзаде был арестован в ходе операции, проведенной сотрудниками 42-го отдела Сабунчинского РУП. При обыске в доме мужчины было обнаружено около 2 кг героина и марихуаны, а также 1 автомат "Калашникова".

Следственный отдел Сабунчинского районного управления полиции продолжает расследовать эти факты.