В Сабирабаде в ДТП один из двух братьев погиб, другой пострадал

В селе Чичекли Сабирабадского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В селе Чичекли Сабирабадского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает аранское бюро Report, перед автомобилем марки "Приора" на дорогу выскочил скот.

Так, при попытке водителя объехать животных транспортное средство вышло из-под контроля и опрокинулось на обочину дороги. В результате происшествия жители села Дженган данного района Мамедов Рагиф Тельман оглу (1998 г.р.) и его брат Мамедов Эльшад Тельман оглу (2000 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Сальянскую Центральную районную больницу. Э.Мамедов скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

По факту ведется расследование.