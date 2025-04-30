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В Сабирабаде в ДТП один из двух братьев погиб, другой пострадал

В Сабирабаде в ДТП один из двух братьев погиб, другой пострадал В селе Чичекли Сабирабадского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
30 апреля 2025 г. 23:20
В Сабирабаде в ДТП один из двух братьев погиб, другой пострадал

В селе Чичекли Сабирабадского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает аранское бюро Report, перед автомобилем марки "Приора" на дорогу выскочил скот.

Так, при попытке водителя объехать животных транспортное средство вышло из-под контроля и опрокинулось на обочину дороги. В результате происшествия жители села Дженган данного района Мамедов Рагиф Тельман оглу (1998 г.р.) и его брат Мамедов Эльшад Тельман оглу (2000 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Сальянскую Центральную районную больницу. Э.Мамедов скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Sabirabadda bir ailənin iki üzvü qəzaya düşüb, ölən və yaralanan var

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