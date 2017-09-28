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    В Сабирабаде в доме взорвался бытовой газ, есть пострадавший

    Из-за своего тяжелого состояния пострадавший отправлен в Баку

    Сабирабад. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе в результате взрыва бытового газа один человек получил тяжелые ожоги.

    Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел в вечерние часы в деревне Гасымбейли.

    Так, уроженец села, 56-летний Гисматлали Файйаз оглу Аскеров, вышел на кухню, чтоб покурить. При попытке закурить мгновенно прогремел взрыв бытового газа после его утечки. В результате хозяин дома получил тяжелые ожоги.

    Получивший ожоги второй и третьей степени Гисматали Аскеров был доставлен в центральную районную больницу Сабирабада. Из-за своего тяжелого состояния пострадавший отправлен в Баку. 

    По факту ведется следствие. 

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