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В Сабирабаде оштрафованы организаторы хнаяхты 

В Сабирабаде оштрафованы организаторы хнаяхты  В отношении двух участников мероприятия составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях
Происшествия
17 августа 2020 г. 11:47
В Сабирабаде оштрафованы организаторы хнаяхты 
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Сотрудники Сабирабадского РОП продолжают мероприятия по предотвращению нарушения карантина.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД республики, в Сабирабадское районное отделение полиции поступила информация о том, что в одном из частных домов в селе Асадлы Сабирабадского района, вопреки правилам карантина, на хнаяхты собрались около 10 человек.

Сотрудники Сабирабадского РОП прибыли по указанному адресу и прервали мероприятия. В отношении двух участников мероприятия составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, а остальным вынесено строгое предупреждение.

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Версия на азербайджанском языке Sabirabadda xınayaxdı məclisi təşkil edənlər cərimələndi

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