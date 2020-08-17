В Сабирабаде оштрафованы организаторы хнаяхты

В отношении двух участников мероприятия составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях

Сотрудники Сабирабадского РОП продолжают мероприятия по предотвращению нарушения карантина.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД республики, в Сабирабадское районное отделение полиции поступила информация о том, что в одном из частных домов в селе Асадлы Сабирабадского района, вопреки правилам карантина, на хнаяхты собрались около 10 человек.

Сотрудники Сабирабадского РОП прибыли по указанному адресу и прервали мероприятия. В отношении двух участников мероприятия составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, а остальным вынесено строгое предупреждение.