В Сабирабаде автомобиль сбил идущего по обочине пешехода

Сабирабад. 6 мая. REPORT.AZ / В Сабирабаде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжело пострадал 1 человек.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано вчера вечером в селе Уладжалы.

Так, житель села 23-летний Саид Арзу оглу Гусейнов был сбит автомобилем, когда шел по обочине.

Пешеход, получивший ранения различной степени тяжести, был доставлен в центральную районную больницу Сабирабада водителем автомобиля.

После оказания первой медицинской помощи больного поместили в хирургическое отделение, его состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.