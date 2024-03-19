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В Саатлы у наркоторговца изъяли 8 кг марихуаны и героина

В Саатлы у наркоторговца изъяли 8 кг марихуаны и героина В Саатлинском районе у жителя Баку, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, изъяли восемь килограммов марихуаны и героина.
Происшествия
19 марта 2024 г. 08:41
В Саатлы у наркоторговца изъяли 8 кг марихуаны и героина

В Саатлинском районе у жителя Баку, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, изъяли восемь килограммов марихуаны и героина.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, операция была проведена сотрудниками Саатлинского районного отдела полиции. Задержанным оказался Гюльмамед Алиев. Было установлено, что он стал наркокурьером по предложению гражданина Ирана (личность устанавливается), с которым познакомился в соцсети.

Кроме того, в рамках оперативных мероприятий сотрудников Саатлинского РОП в течение последней недели были задержаны пять человек, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков.

Наряду с мерами по борьбе с наркотиками, была продолжена работа по поощрению добровольной сдачи гражданами незарегистрированного оружия. Так, за отчетный период 11 жителей района добровольно сдали полиции незарегистрированное охотничье оружие.

По фактам ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSaatlı polisi əməliyyat keçirib, saxlanılanlar var

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