В Саатлы у наркоторговца изъяли 8 кг марихуаны и героина

В Саатлинском районе у жителя Баку, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, изъяли восемь килограммов марихуаны и героина.

В Саатлинском районе у жителя Баку, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, изъяли восемь килограммов марихуаны и героина.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, операция была проведена сотрудниками Саатлинского районного отдела полиции. Задержанным оказался Гюльмамед Алиев. Было установлено, что он стал наркокурьером по предложению гражданина Ирана (личность устанавливается), с которым познакомился в соцсети.

Кроме того, в рамках оперативных мероприятий сотрудников Саатлинского РОП в течение последней недели были задержаны пять человек, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков.

Наряду с мерами по борьбе с наркотиками, была продолжена работа по поощрению добровольной сдачи гражданами незарегистрированного оружия. Так, за отчетный период 11 жителей района добровольно сдали полиции незарегистрированное охотничье оружие.

По фактам ведется расследование.