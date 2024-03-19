В Саатлы у наркоторговца изъяли 8 кг марихуаны и героина

В Саатлинском районе у жителя Баку, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, изъяли восемь килограммов марихуаны и героина.
Как сообщили
Кроме того, в рамках оперативных мероприятий сотрудников Саатлинского РОП в течение последней недели были задержаны пять человек, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков.
Наряду с мерами по борьбе с наркотиками, была продолжена работа по поощрению добровольной сдачи гражданами незарегистрированного оружия. Так, за отчетный период 11 жителей района добровольно сдали полиции незарегистрированное охотничье оружие.
По фактам ведется расследование.