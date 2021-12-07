В Саатлы перевернулся автомобиль, пострадали два брата

В Саатлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Report, инцидент зафиксирован в селе Султанабад.
Так, находящийся в движении легковой автомобиль перевернулся. В результате аварии пострадали два человека - Шахсувар Тофиг оглы Алиев, 1998 года рождения и его брат (личность уточняется - ред.).
Раненые доставлены в районную центральную больницу на машине скорой помощи. Поскольку состояние Ш.Алиева было тяжелым, его направили в одну из столичных клиник.
По факту ведется расследование.