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В Саатлы перевернулся автомобиль, пострадали два брата

В Саатлы перевернулся автомобиль, пострадали два брата В Саатлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
7 декабря 2021 г. 23:24
В Саатлы перевернулся автомобиль, пострадали два брата

В Саатлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, инцидент зафиксирован в селе Султанабад.

Так, находящийся в движении легковой автомобиль перевернулся. В результате аварии пострадали два человека - Шахсувар Тофиг оглы Алиев, 1998 года рождения и его брат (личность уточняется - ред.).

Раненые доставлены в районную центральную больницу на машине скорой помощи. Поскольку состояние Ш.Алиева было тяжелым, его направили в одну из столичных клиник.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Saatlıda avtomobil aşıb, qardaşlar xəsarət alıb

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