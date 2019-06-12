​В Саатлы внедорожник наехал на двух коров

Автомобиль марки Range Rover наехал на двух коров в Саатлинском районе, передает миль-муганское бюро Report.
Сообщается, что ДТП произошло в селе Потубейли. В результате инцидента оба животных погибли, автомобиль же пришел в негодное состояние.
Автомобиль марки Range Rover наехал на двух коров в Саатлинском районе, передает миль-муганское бюро Report.
Сообщается, что ДТП произошло в селе Потубейли. В результате инцидента оба животных погибли, автомобиль же пришел в негодное состояние.
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Valeh DadaşovАвтор новости