 Наверх

В Саатлы внедорожник наехал на двух коров

​В Саатлы внедорожник наехал на двух коров

Автомобиль марки Range Rover наехал на двух коров в Саатлинском районе, передает миль-муганское бюро Report.

Сообщается, что ДТП произошло в селе Потубейли. В результате инцидента оба животных погибли, автомобиль же пришел в негодное состояние. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi