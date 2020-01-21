В России заключенный оставил вместо себя муляж и сбежал

В Богучанском районе Красноярского края заключенный подложил вместо себя на кровать муляж и сбежал из тюрьмы. Как передает Report, об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Как отмечается, инцидент произошел 20 января. Заключенный покинул колонию-поселение ИК-42 в поселке Октябрьский, где отбывают срок мужчины, осужденные впервые.

Воспользовавшись отсутствием надзора со стороны дежурной смены, он оставил на кровати муляж, накрыл одеялом и покинул территорию колонии.

Мужчине удалось добраться до станции Иланская. В тот же день его задержали.

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.313 УК России (побег из мест лишения свободы).