В России задержаны граждане Азербайджана, обвиняемые в разбое

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России задержаны предполагаемые участники организованной этнической группы, специализировавшиеся на вымогательствах и разбойных нападениях.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МВД России, сотрудниками полиции было установлено, что неизвестные под угрозой применения оружия похитили 39-летнего предпринимателя и вывезли его в Мытищинский район Московской области.

Злоумышленники избили потерпевшего, отобрали у него автомашину "Порше Кайен" и денежные средства в сумме 150 тыс. рублей, после чего скрылись, отпустив мужчину для сбора оставшейся части выкупа.

В ходе расследования были задержаны четверо граждан возрастом от 28 до 39 лет, трое из которых являются гражданами Азербайджана.

Следственным управлением УМВД России по Красногорскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по статье разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору.