В России задержали граждан Азербайджана и Армении за попытку незаконного пересечения границы

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Российские пограничники задержали на украинско-российской границе гражданина Азербайджана и гражданина Армении при попытке ее назаконного пересечения, сообщает Report со ссылкой на российское издание "Комсомольская правда".

Задержанные рассказали, что прилетели в Киев из Баку и Еревана и хотели попасть в Россию, но въезд в страну им запрещен.

В Харькове мужчины познакомились с местным жителем, который пообещал, что переправит их на территорию Белгородской области за 1000 долларов США с каждого.

"Проводник" привез мужчин к границе вне пункта пропуска, получил деньги, указал маршрут движения и уехал. После пересечения границы граждан Азербайджана и Армении задержали российские пограничники в Белгородской области.