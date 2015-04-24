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    ​В России за нападение на полицейских задержан азербайджанец

    53-летний мужчина находился в федеральном розыске

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ 16 марта 2015 года оперативные сотрудники полиции Краснооктябрьского района приехали к одному из домов по улице Поддубного – стражы порядка должны были доставить на допрос свидетеля по уголовному делу.

    Как передает Report со ссылкой на "Волга-Медиа", однако молодой человек, увидев людей в погонах, устроил скандал.

    Оказывая отчаянное сопротивление и выкрикивая, что никуда не поедет с полицией, он попытался сбежать. На шум выбежал отец молодого человека, 53-летний уроженец Азербайджана, который в защиту своего сына набросился на стражей порядка.

    "Он буквально рвал полицейских в клочья – царапал им лица, молотил кулаками, пинал ногами, - рассказывает старший следователь Краснооктябрьского СО СУ СКР по области Антон Кузьмин. – Пока шла потасовка, парень, который был нужен сотрудникам полиции, все же скрылся. Не сумев догнать его, ушли и полицейские".

    В отношении мужчины, напавшего на представителей власти, было возбуждено уголовное дело. Узнав об этом, мужчина скрылся – его объявили в федеральный розыск и искали до вчерашнего дня. Оказалось, что первое время он скрывался где-то в области, а потом, решив, что все утихло, вернулся в Волгоград, где и был задержан.

    22 апреля подозреваемого в применении насилия по отношению к блюстителям закона привезли в следственный отдел. Расследование уголовного дела продолжается. 

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