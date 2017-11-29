Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В России вынесен пожизненный приговор уроженцу Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт прокуратуры Оренбургской области, суд признал жителя Оренбурга, 33-летнего уроженца Азербайджана Рауфа Гардашова виновным в убийстве сожительницы и их дочери, а также в нападении на правоохранителя.

Наказание он будет отбывать в колонии особого режима.

В суде установлено, что обвиняемый 2 ноября 2017 года на почве ссоры убил свою бывшую сожительницу, нанеся ей не менее 20 ножевых ранений. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. Затем тем же ножом злоумышленник зарезал их совместную дочь 2012 года рождения. Девочка скончалась от острой кровопотери.

Спустя сутки мужчина во время его задержания оказал активное сопротивление сотрудникам полиции и пытался ударить одного из стражей порядка ножом в живот, однако свой преступный умысел не довел до конца, поскольку полицейскому удалось увернуться от удара.