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    В России возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, совершивших противоправные действия против азербайджанцев

    Следствие по уголовному делу находится под контролем Генеральной прокуратуры России

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, совершивших противоправные действия против Ирады Раджабалиевой, занимающейся предпринимательской деятельностью в Санкт-Петербурге, и против членов ее семьи. 

    Об этом Report сообщили в генпрокуратуре Азербайджана. 

    Согласно информации, Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась в генпрокуратуру Российской Федерации в связи с принятием законных мер в отношении сотрудников полиции, которые в июле 2015 года совершили насильственные действия против  Ирады Раджабалиевой, занимающейся предпринимательством в Санкт-Петербурге, и ее несовершеннолетних детей. 

    На основании обращения Следственный комитет Российской Федерации провел соответствующие расследование и возбудил уголовное дело по ст. 286 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.

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