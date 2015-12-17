В России возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, совершивших противоправные действия против азербайджанцев

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, совершивших противоправные действия против Ирады Раджабалиевой, занимающейся предпринимательской деятельностью в Санкт-Петербурге, и против членов ее семьи.

Об этом Report сообщили в генпрокуратуре Азербайджана.

Согласно информации, Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась в генпрокуратуру Российской Федерации в связи с принятием законных мер в отношении сотрудников полиции, которые в июле 2015 года совершили насильственные действия против Ирады Раджабалиевой, занимающейся предпринимательством в Санкт-Петербурге, и ее несовершеннолетних детей.

На основании обращения Следственный комитет Российской Федерации провел соответствующие расследование и возбудил уголовное дело по ст. 286 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.