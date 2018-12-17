В России уроженка Азербайджана cовершила попытку суицида, выпив уксус

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Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге молодая уроженка Азербайджана пыталась покончить жизнь самоубийством, выпив уксус, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Так, 35-летняя молодая женщина выпила 9% раствор уксуса у себя дома. Ее доставили в местный научно-исследовательский институт "скорой помощи" 15 декабря вечером в состоянии средней степени тяжести. Она была помещена в отделение токсикологии.