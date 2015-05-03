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    ​В России осудят гражданина Азербайджана за дачу взятки

    Таким образом, обвиняемый решил помочь своему брату

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина республики Азербайджан 32-летнего Агабала Гаджиева.

    Как передает Report со ссылкой на "Sledcomrf.ru", он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30¸ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

    По версии следствия, после осуждения брата за умышленное преступление против личности к 4 годам лишения свободы и помещение его для отбытия наказания в исправительное учреждение Ковровского района, обвиняемый решил помочь родственнику.

    16 апреля 2014 года он прибыл в колонию, добился встречи с начальником отряда и попросил создать брату комфортные условия отбытия наказания, дополнительные привилегии, а в дальнейшем ходатайствовать о его условно-досрочном освобождении. За незаконную просьбу он передал должностному лицу 5 тысяч рублей.

    06 мая 2014 года Гаджиев, действуя с единым умыслом, передал сотруднику УФСИН России еще 5 тысяч рублей и дорогостоящие алкогольные напитки.

    О происходящем сотрудник исправительного учреждения своевременно доложил в службу собственной безопасности, сдав предметы взятки.

    После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся от следствия, пытался выехать на родину.

    По результатам розыскных мероприятий 05 марта 2015 года он был задержан в Москве и по ходатайству следствия судом заключен под стражу.

    В ходе допроса мужчина, занимающийся торговым бизнесом, объяснил собственные убеждения «сотрудников правоохранительных органов за хорошее обращение принято благодарить».

    Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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