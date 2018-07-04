В России осудили гражданина Азербайджана за убийство соотечественника 15-летней давности

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В Красноярском крае России 50-летнего гражданина Азербайджана осудили за убийство 15-летней давности, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 8 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

По данным Следственного комитета России, в июле-августе 2003 года в Красноярске во время распития спиртных напитков на стройке трое граждан Азербайджана вступили в ссору, в результате чего двое избили своего знакомого и бросили в воду, покинув город.

Тело погибшего было обнаружено через несколько дней после совершения преступления, однако на тот момент опознать его не удалось.

В ведомстве отметили, что один из подозреваемых вернулся в Азербайджан, а второй уехал в Норильск, где был осужден за незаконный оборот наркотиков.

Второй обвиняемый скрывается от органов следствия на территории Азербайджана и объявлен в федеральный розыск.