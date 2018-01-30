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    В России осудили азербайджанца задержанного с драгметаллами более чем на 48 тыс. долларов

    Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В России за незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере гражданин Азербайджана привлечён к уголовной ответственности.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры России.

    В Забайкальском крае суд признал виновным гражданина Азербайджана, у которого 21 сентября 2017 года сотрудники транспортной полиции изъяли шлихтовый концентрат драгоценных металлов – золота и серебра - общим весом 1256,9 грамма.

    Со слов подсудимого, пакет с драгоценными металлами он нашел у железнодорожного вокзала и решил взять его себе. Стоимость изъятого золота и серебра составила 48575 долларов.

    Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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