В России неизвестные открыли огонь по азербайджанцам, есть погибшие и раненные

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Волгограде в результате перестрелки двое азербайджанцев впали в кому после полученных ранений. Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил представитель пресс-службы регионального главка МВД России Антон Корнаухов.

Инцидент произошел в Красноармейском районе города в 20:00 по бакинскому времени. Очевидцы рассказали, что мужчины, предположительно кавказцы, приехали к месту происшествия на внедорожнике и стали драться с четырьмя мужчинами, которые стояли между домами и кафе «Русский чай». Предположительно, один из них русский, второй — чеченец, а двое других — уроженцы Азербайджана. Во время конфликта раздались выстрелы, после чего нападавшие сели в джип и скрылись. Жертвой перестрелки стал 25-летний мужчина, русского происхождения. Трое пострадавших были госпитализированы.

Обстоятельства стрельбы выясняются. В городе был объявлен план «Перехват».

По факту произошедшего следственными органами СУ СКР региона возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 си. 105 УК РФ ( покушение на убийство двух и более лиц), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).