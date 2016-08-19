В России не разыскивали убитого в Турции авторитета Ленкоранского

Баку. 19 Августа. REPORT.AZ/ Расстрелянный в Турции криминальный авторитет Ровшан Джаниев, известный также под прозвищем Ленкоранский, не разыскивался российскими силовиками.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.

"У нас, в России, этот человек в розыске не числился", — заявил собеседник агентства.

Другой источник пояснил РИА Новости, что Ленкоранский состоял на оперативном учете, имелись сведения и о его проживании за границей, но достаточных оснований для объявления его в розыск, тем более международный, не было.

"В 2013 году, когда в Москве расстреляли Деда Хасана (криминальный авторитет Аслан Усоян – ред.), появлялась информация о связи Ленкоранского с этим преступлением. Но тогда такая же информация появлялась и по другим ворам, например по Ониани (Таро) и Джангвеладзе (Сухумский). У Ленкоранского был конфликт с Хасаном, это многие знали, но до официальных обвинений в отношении него дело не дошло", — пояснил собеседник.

Напомним, что инцидент произошел в Стамбуле. Автомобиль с государственным регистрационным номером 90 ND 011, в котором находился Р.Лянкяранский, при выезде из отеля на бульваре Барбароссы подвергся нападению двух вооруженных лиц, подъехавших к отелю на другом автомобиле.