​В России два азербайджанца пойдут под суд за убийство

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Воронеже прокуратура передала материалы уголовного дела о драке и убийстве у кафе «Прага» в суд.

Как передает Report, на скамье подсудимых оказались двое уроженцев Азербайджана.

Следствие выяснило, что в декабре прошлого года около 02.00 двое иностранцев приехали в кафе. В это время на улицу вышли 10 мужчин, между которыми произошел конфликт, переросший в драку.

Азербайджанцы просто стояли у заведения. По версии следствия, один из участников потасовки по ошибке, думая, азербайджанец имеет отношение к стороне оппонентов и начал его бить.

В результате завязалась еще одна драка. В ходе потасовки 28-летний Рашад Исмаилов достал нож и начал бить им участников конфликта. От ран 20-летний Василий Ф. умер вскоре после драки в реанимации, еще трое парней оказались в больнице.

У 26-летнего Азера Наджафова также был нож, которым тот ударил одного из оппонентов в поясницу. Пострадавший упал и притворился мертвым, что спасло ему жизнь.

В итоге иностранцу, которого подозревают в убийстве, грозит до 20 лет лишения свободы. Азера Наджадова ждет от 6 до 15 лет колонии.