​В России азербайджанец похитил 14-летнюю школьницу

Баку. 07 Августа. REPORT.AZ/ В Усманском районе задержали азербайджанца, похитившего и изнасиловавшего школьницу.

Как передает Report, по данным следствия, днем 4 августа в селе Поддубровка двое местных жителей, один из которых 36-летний уроженец Азербайджана, встретили 14-летнюю девочку, направлявшуюся в сельский магазин, затолкали ее в свою машину и увезли в лес.

Там злоумышленники надругались над подростком. Потерпевшая, воспользовавшись моментом, когда ее похитители отвлеклись, сбежала. Родители девочки, узнав о произошедшем, обратились в полицию.

В настоящее время 36-летний подозреваемый задержан, его соучастнику удалось скрыться. Сбежавшего преступника разыскивают. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой) и п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.