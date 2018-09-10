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    В России арестован сепаратист, объявленный в розыск правоохранительными органами Азербайджана

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В России арестован объявленный в розыск правоохранительными органами Азербайджана сепаратист Фахраддин Аббасов (Абосзаде).

    Как сообщает Report, информацию распространили российские СМИ. 

    Отмечается, что для передачи Фахраддина Аббасова Азербайджанской Республике, Люберецкий городской суд Московской области избрал в его отношении меру наказания в виде ареста сроком на один месяц. 

    Напомним, что за время проживания в России Фахраддин Аббасов выступал с оскорбительной речью против Азербайджана. Он неоднократно посещал Армению, постоянно защищал эту страну и выступал с речью, направленной против территориальной целостности Азербайджана.

    Отметим, что Фахраддин Аббасов родился 25 декабря 1956 года в лерикском селе Былабенд.

    В 1993 году он приступил к сепаратистской деятельности в Азербайджане. В 1994 году бежал из Азербайджана и жил в России. Хотя в 2014 году Ф.Аббасов обратился в соответствующие российские структуры для получения гражданства, стать гражданином РФ ему не удалось.

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