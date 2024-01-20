В результате землетрясения в ряде домов в Ширване образовались трещины

В результате землетрясения, произошедшего накануне в центральной части Азербайджана, в ряде домов в Ширване образовались трещины.
Как сообщает аранское бюро Report, дома расположены в районе "старого города" в Ширване.
По данным Республиканского центра сейсмологической службы, землетрясение магнитудой 5,1 произошло 19 января в 22:05. Сила подземных толчков в Саатлы-Сабирабадском районах составила 4 балла, в Билясуварском, Джалилабадском, Масаллинском, Ярдымлинском, Лянкяранском, Лерикском, Ширванском, Зардабском, Агдамском, Агдашском, Кюрдамирском районах - до 4 баллов.