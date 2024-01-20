О нас

В результате землетрясения в ряде домов в Ширване образовались трещины

В результате землетрясения в ряде домов в Ширване образовались трещины В результате землетрясения, произошедшего накануне в центральной части Азербайджана, в ряде домов в Ширване образовались трещины.
Происшествия
20 января 2024 г. 09:56
В результате землетрясения в ряде домов в Ширване образовались трещины

В результате землетрясения, произошедшего накануне в центральной части Азербайджана, в ряде домов в Ширване образовались трещины.

Как сообщает аранское бюро Report, дома расположены в районе "старого города" в Ширване.

По данным Республиканского центра сейсмологической службы, землетрясение магнитудой 5,1 произошло 19 января в 22:05. Сила подземных толчков в Саатлы-Сабирабадском районах составила 4 балла, в Билясуварском, Джалилабадском, Масаллинском, Ярдымлинском, Лянкяранском, Лерикском, Ширванском, Зардабском, Агдамском, Агдашском, Кюрдамирском районах - до 4 баллов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоŞirvanda zəlzələ nəticəsində bir neçə evdə çatlar əmələ gəlib

Самое важное

Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
19 января 2024 г. 17:28
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
19 января 2024 г. 14:48
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
19 января 2024 г. 11:58
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
ФотоПрезидент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
18 января 2024 г. 16:10
Председатель комитета ММ: Законопроект О репродуктивном здоровье дорабатывается
Председатель комитета ММ: Законопроект "О репродуктивном здоровье" дорабатывается
18 января 2024 г. 12:26
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
18 января 2024 г. 10:51
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
17 января 2024 г. 19:15
Ильхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
ФотоИльхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
16 января 2024 г. 20:05
В Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
ФотоВ Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
16 января 2024 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi